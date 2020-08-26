На "Ленфильме" откроют выставку "Герман и окрестности"

Выставка приурочена к выходу книги о режиссере Алексее Германе от издательства "Сеанс". Автор концепции и редактор-составитель тома киновед Любовь Аркус. Аркус представит книгу публике 4 марта.
Также на открытии 4 марта будут присутствовать кинорежиссер Алексей Герман-младший, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и гендиректор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков.
Выставки "Герман и окрестности" расскажет историю создания фильма "Мой друг Иван Лапшин" Германа. В "Ленфильме" выставят фотографии со съемочной площадки, впервые представят уникальные архивные документы: сценарное дело фильма, стенограммы худсоветов и личное дело режиссера Алексея Германа. Также посетители смогут увидеть плащ Лапшина и печатную машинку, на которой работал сам режиссер.
Одновременно с выставкой в киноцентре "Ленфильм" пройдет ретроспектива фильмов, в которых в той или иной роли принял участие Алексей Герман.
Режиссер Алексей Герман работал на петербургском "Ленфильме" с 1967 года, когда он дебютировал с картиной "Седьмой спутник", и до самой смерти в 2013 году, когда завершалась запись звука для фильма "Трудно быть богом".
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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