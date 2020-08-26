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На "Ленфильме" откроют выставку "Герман и окрестности"
Сегодня, 0:05
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ElzaRada12

На "Ленфильме" откроют выставку "Герман и окрестности"

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В фойе "Ленфильма" откроют выставку и ретроспективу "Герман и окрестности", посвященную фильму "Мой друг Иван Лапшин".

Выставка приурочена к выходу книги о режиссере Алексее Германе от издательства "Сеанс". Автор концепции и редактор-составитель тома киновед Любовь Аркус. Аркус представит книгу публике 4 марта. 

Также на открытии 4 марта будут присутствовать кинорежиссер Алексей Герман-младший, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и гендиректор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков.

Выставки "Герман и окрестности" расскажет историю создания фильма "Мой друг Иван Лапшин" Германа. В "Ленфильме" выставят фотографии со съемочной площадки, впервые представят уникальные архивные документы: сценарное дело фильма, стенограммы худсоветов и личное дело режиссера Алексея Германа. Также посетители смогут увидеть плащ Лапшина и печатную машинку, на которой работал сам режиссер.

Одновременно с выставкой в киноцентре "Ленфильм" пройдет ретроспектива фильмов, в которых в той или иной роли принял участие Алексей Герман.

Режиссер Алексей Герман работал на петербургском "Ленфильме" с 1967 года, когда он дебютировал с картиной "Седьмой спутник",  и до самой смерти в 2013 году, когда завершалась запись звука для фильма "Трудно быть богом".

Теги: алексей герман, выставка ленфильм, киностудия ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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