На "Ленфильме" откроют выставку "Герман и окрестности"

В фойе "Ленфильма" откроют выставку и ретроспективу "Герман и окрестности", посвященную фильму "Мой друг Иван Лапшин".

Выставка приурочена к выходу книги о режиссере Алексее Германе от издательства "Сеанс". Автор концепции и редактор-составитель тома киновед Любовь Аркус. Аркус представит книгу публике 4 марта.

Также на открытии 4 марта будут присутствовать кинорежиссер Алексей Герман-младший, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и гендиректор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков.

Выставки "Герман и окрестности" расскажет историю создания фильма "Мой друг Иван Лапшин" Германа. В "Ленфильме" выставят фотографии со съемочной площадки, впервые представят уникальные архивные документы: сценарное дело фильма, стенограммы худсоветов и личное дело режиссера Алексея Германа. Также посетители смогут увидеть плащ Лапшина и печатную машинку, на которой работал сам режиссер.

Одновременно с выставкой в киноцентре "Ленфильм" пройдет ретроспектива фильмов, в которых в той или иной роли принял участие Алексей Герман.

Режиссер Алексей Герман работал на петербургском "Ленфильме" с 1967 года, когда он дебютировал с картиной "Седьмой спутник", и до самой смерти в 2013 году, когда завершалась запись звука для фильма "Трудно быть богом".