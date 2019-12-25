Алексей Брицун стал советником губернатора Ленобласти

С 2019 года чиновник руководил администрацией Волховского района.

В четверг, 27 июля, должность советника губернатора Ленинградской области получил Алексей Брицун. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Алексей Брицун в 1976 году в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района. В 1997 году окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, а затем поступил в Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургскую юридическую академию. Прошёл службу в ВС РФ, с 2003 по 2012 гг. был сотрудником Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Ленинградской области.

В 2012—2015 гг. чиновник занимал кресло главы Государственной инспекции труда Ленобласти, в 2015–2019 гг. возглавлял региональный комитет по труду и занятости населения. С 2019 года руководил администрацией Волховского района.

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Фото: ВКонтакте / Алексей Брицун