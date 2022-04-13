Новым главой территориального Фонда медицинского страхования Петербурга стал Константин Звоник

С октября 2021 года чиновник назначен специальным представителем губернатора Петербурга.

Со среды, 26 июля, должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга назначен Константин Звоник. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Звоник окончил Первий Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. С октября 2021 года чиновник стал специальным представителем губернатора Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Михаил Пучков из Петербурга назначен министром образования и науки Нижегородской области.

Фото: ВКонтакте / Константин Звоник