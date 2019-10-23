Как в Петербурге отказались от идеи мемориальной доски в честь Алексея Балабанова

Похоже, в ближайшие годы в Санкт-Петербурге не появится ни памятника, ни мемориальной доски в честь известного кинорежиссера. Хотя еще два года назад с инициативой увековечить память автора "Брата" и "Счастливых дней" выступали депутаты ЗакСа и знаменитые киноактеры.

Вы читаете текст из серии "Что было дальше"? – эта рубрика посвящена громким новостям из петербургской жизни, которые для массовой аудитории остались незавершенными. Мы делаем своего рода "новости с продолжением" и стараемся довести каждую историю до логического конца.

18 мая 2020 года исполнилось 7 лет со дня смерти Алексея Балабанова – кинорежиссера, автора фильмов "Брат" и "Брат-2", "Груз 200" и "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Классик отечественного кино родился в Свердловске (ныне – Екатеринбург), но значительную часть жизни провел в Санкт-Петербурге. Здесь он снимал свои лучшие фильмы, был счастлив с семьей и друзьями, здесь – ушел из жизни. Вряд ли можно сомневаться в том, что Балабанов стал частью городского фольклора и субкультуры, того самого "Петербургского текста". А вот в материальной культуре – точнее – в ее мемориальном аспекте, память "режиссера, члена Европейской киноакадемии" пока что не зафиксирована.

Все должно было измениться в конце "десятых". Тогда в СМИ появилось сразу несколько инфоповодов на тему возможного появления "памятника" или "мемориальной" доски Алексею Балабанову в Санкт-Петербурге. О необходимости установки памятника высказывался актер Алексей Чадов, а депутат ЗакСа Алексей Цивилёв пошел на более серьезный шаг – в 2018 году он направил в Комитет по культуре обращение с инициативой установки мемориальной доски на территории Васильевского острова.

Прошло уже 2 года, и мы решили узнать, чем закончилась эта история.

Инфоповод: как это было в 2018 году

Итак, в 2018 году городской депутат Алексей Цивилёв, видный единоросс, один из самых активных парламентариев нашего ЗакСа, многие инициативы которого претворялись в реальные дела, официально заявил: Санкт-Петербургу нужно увековечить память кинорежиссера. Алексей Цивилёв в общении с журналистами уточнял, что памятный объект должен появиться на Василеьвском острове – в классической "балабановской локации". С соответствующей инициативой он обратился к главе городского комитета по культуре Константину Сухенко, писал тогда 78.ru.



Герои фильмов Балабанова стали голосами поколения. И зазвучали они фактически в Санкт-Петербурге, где режиссёр снял главные свои работы. Не секрет, как трепетно Алексей Балабанов относился к Васильевскому острову, который тоже стал одним из главных героев его картин – говорил тогда Алексей Цивилев

Новость подхватили СМИ, причем многие из них позиционировали случившееся как позицию всего ЗакСа. Отчасти так оно и было: позицию единоросса поддержали и другие депутаты, заподозрить которых в близкой дружбе с Алексеем Цивилёвым сложно. Например, за установку доски на Васильевском острове высказался Максим Резник. По словам Резника, для такой процедуры не существовало юридических и законодательных преград.

Председатель комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Максим Резник сообщил "ПД", что никаких законодательных препятствий для установки таблички нет. Он также заявил, что поддерживает инициативу своего коллеги – цитирует депутата "Петербургский дневник"

Вот только на этом все и закончилось. С 2018 года тема мемориальной таблички имени Балабанова в СМИ больше не поднималась. А сам памятный объект – нигде не появился. Мы решили разобраться, почему так получилось. Оказалось, что дальше слов дело не пошло. Только версии сторон – почему так случилось – сильно рознятся.

Как городские нормативы и, возможно, позиция близких режиссера оставили Петербург без памятника

Канал Piter.TV обратился за комментариями о судьбе инициативы к Алексею Цивилеву и пресс-службе Комитета по культуре. Наиболее развернутый ответ нам предоставили в пресс-службе ведомства. Там опровергли слова Максима Резника об отсутствии законодательных ограничений для данной инициативы. И назвали две основные причины того, почему история с памятным объектом не сдвинулась с мертвой точки. Как оказалось, все громкие и красмивые слова о новом памятнике упираются в норматив "30 лет со дня смерти". Такой срок должен пройти, чтобы городские власти рассмотрели заявку об увековечивании памяти того или иного выдаюшегося петербуржца.

Относясь с уважением к памяти и творчеству Алексея Октябриновича Балабанова, следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона увековечивается память о выдающемся человеке, со дня смерти которого прошло не менее 30 лет. В исключительных случаях до истечения указанного срока может быть увековечена память лауреатов Нобелевской премии, Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического труда и иных жителей Санкт-Петербурга, внесших значительный вклад в определенную сферу деятельности. Принятые Советом решения об установке мемориальной доски в исключительных случаях подлежат согласованию с Губернатором Санкт-Петербурга и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. – пояснила пресс-служба Комитета по культуре

Вторая причина даже более весомая. В Комитете по культуре не нашли подтверждений того, что на имя Константина Сухенко поступало официальное и полностью заполненное заявление об установке мемориальной доски. В него должны входить такие документы, как биографическая справка, копии архивных документов о заслугах личности, предложение-описание-смета по установке мемориальной доски, графические материалы и источники финансирования (город не финансирует подобные объекты из своего бюджета)... и много других документов. Такого пакета бумаг по личности Балабанова в комитете так и не получили.

В настоящий момент заявок на установку мемориальной доски Алексею Балабанову в адрес Совета по мемориальным доскам

не поступало

Получается, что устное обращение через СМИ к господину Сухенко, поддержка со стороны Резника... все это и не могло стать поводом для установки мемориальной доски. А на большее депутаты ЗакСа по каким-то причинам не пошли. Мы узнали версию самого депутата Цивилева. Он сослался на якобы имевшие место возражения со стороны родных режиссера. В остальном единоросс дал понять, что уже плохо помнит детали своей инициативы от 2018 года.

Насколько я помню, родственница высказалась против того чтобы это инициировал я, или кто-то из депутатов, и я согласился с этим мнением. Кроме меня после этого никто с этой инициативой не выступил – ответил депутат на наш запрос в социальной сети "ВКонтакте"

Как результат, очевидно, что в ближайшие годы в Петербурге не появится материальным мемориальных объектов в честь Алексея Балабанова. Сам процесс установки памятников и мемориальных табличек с момента инициативы до момента изготовления обычно занимает от 3 до 10 лет. На данный момент в Смольном и ЗакСе никто не занят вопросом памяти Балабанова – это факт, который не требует дополнительных разъяснений.

В истории с инициативой Алексея Цивилева можно поставить точку. Были ли его слова в 2018 году самопиаром или поспешной реакцией на инфоповод – пятую годовщину смерти режиссера, или же действительно в дело вмешались родные Балабанова, – сейчас в этом сложно разобраться. Но 2 года эта тема была незакрыта и забыта всеми участниками истории.

В ближайшее время канал Piter.TV свяжется с людьми из семьи и окружения кинорежиссера, чтобы узнать об их отношении к происходящему и инициативе появления памятника Алексею Балабанову в Санкт-Петербурге. А зрители Piter.TV могут поделиться своим отношением к данному вопросу в комментариях.

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