Александровский рассказал о цифровой трансформации "Аэрофлота"

По его словам, до конца 2024 года во всей группе компаний планируется заместить 131 систему.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал о цифровой трансформации компании. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, до конца 2024 года во всей группе компаний планируется заместить 131 систему. Глава "Аэрофлота" подчеркнул, что вся группа перешла на отечественную систему бронирования "Леонардо". Для выполнения поставленных задач компания принимает участие в индустриальном центре компетенций, который занимается поддержкой импортозамещения критического и другого ПО.

Ранее Мишустин заявил, что Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности.

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