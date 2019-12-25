Стало известно, когда Александровская больница вернется к плановому приему пациентов

Стационар принял 5,5 тыс. больных коронавирусом.

Александровская больница постепенно возвращается к плановой работе. Сегодня возобновили работу отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

С 17 августа откроется прием экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Кроме того, можно будет попасть на прием пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями.

Затем, с 24 августа, вернутся к работе хирургические отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое отделение и отделение сочетанной травмы.

Стационар возвращается к штатной работе поэтапно в связи с тем, что дезинфекция помещений проводится по графику и с выходом персонала из самоизоляции.

Отмечается, что "красная зона" все же остается. Там развернуты 250 коек по профилям соматопсихиатрия, нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия.

За весь период пандемии Александровская больница помогла 5,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов.

Фото: alexhospital.ru