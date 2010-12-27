На строящихся станциях метро состоялся рабочий обход

Дирекция двух компаний посетила будущие "Театральную" и "Горный институт".

15 октября состоялся рабочий обход на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии. Об этом пишет официальная группа "Метростроя" ВКонтакте. В обходе участвовал гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров и глава "Дирекции транспортного строительства" Вячеслав Урусов.

Рабочую "экскурсию" начали со строительной площадки наклонного хода станции "Горный институт", в проекте названной "Большим проспектом". На участке заканчивают работы по подводу сетей и монтаж горнопроходческого комплекса "Аврора". Дальше стартует проходка четвертого тоннеля "Авроры", во время которой установят 8 временных и 96 постоянных колец.

Далее маршрут обхода переместился на перегонный тоннель, в камеру на пересечении, откуда скоро начнется проходка центрального зала станции "Театральная".

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Фото: Метрострой. История петербургского метро / ВКонтакте