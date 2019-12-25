Александринский театр подготовил онлайн-премьеру по детективу Бориса Акунина

Александринский театр продолжает работу в период самоизоляции. Труппа подготовила спектакль по мотивам детектива Бориса Акунина. Известно, что перформанс станет частью онлайн-проекта "Другая сцена".
Показ состоится 19 мая в онлайн-режиме. Художественный руководитель театра Валерий Фокин будет ведущим на вечере. Название постановки — "Драма на шоссе".
Остальные подробности представления пока не известны.
Ранее мы сообщили, что независимые театры в Петербурге начали продавать футболки.
Фото: Александринский театр / ВКонтакте
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