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Александринский театр подготовил онлайн-премьеру по детективу Бориса Акунина
Сегодня, 11:17
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ruzannar

Александринский театр подготовил онлайн-премьеру по детективу Бориса Акунина

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Показ спектакля состоится 19 мая в онлайн-режиме.

Александринский театр продолжает работу в период самоизоляции. Труппа подготовила спектакль по мотивам детектива Бориса Акунина. Известно, что перформанс станет частью онлайн-проекта "Другая сцена".

Показ состоится 19 мая в онлайн-режиме. Художественный руководитель театра Валерий Фокин будет ведущим на вечере. Название постановки — "Драма на шоссе".

Остальные подробности представления пока не известны.

Ранее мы сообщили, что независимые театры в Петербурге начали продавать футболки.

Фото: Александринский театр / ВКонтакте

Теги: александринский театр, борис акунин, трансляция онлайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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