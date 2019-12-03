Александринский театр не будет объединяться с Волковским

Художественные руководителей культурных учреждений закрыли вопрос.

Петербургский Александринский театр и ярославский Волковский театр не станут объединяться, заявил худрук театра в Петербурге Валерий Фокин 6 февраля.

По словам Фокина, желание руководителей театров слить культурные учреждения в одно вынашивалось несколько лет, однако оба отказались от этой идеи. Вопрос с объединением закрыли.

Также Фокин рассказал, к чему пришел театр в конфликте с Борисом Эйфманом, использующим площадку Александринки для собственных постановок. Стороны решили составить регламент с количеством дней для спектаклей танцоров, расписание зафиксирует комитет по культуре.

Ранее мы рассказывали, что коллектив Александринского театра недоволен экспансией Бориса Эйфмана.

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