Александринский театр будет бесплатно транслировать спектакли онлайн в период пандемии

Постановки будут транслировать как на официальном сайте, так и в социальной сети "ВКонтакте".

Александринский театр опубликовал в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором сообщил петербуржцам о переводе некоторых своих спектаклей в онлайн-режим. Показывать некоторые спектакли дистанционно решили в связи с распространением коронавируса.

Постановки будут транслировать как на официальном сайте, так и в социальной сети "ВКонтакте". Все показы будут абсолютно бесплатными. В театре с пониманием относятся к тем, кто не решится отправиться в театр в данный период.

Мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии. А в эти странные дни мы ещё больше в этом убеждаемся, – рассказала генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич

О спектаклях, которые будут транслироваться онлайн, сообщат заранее.

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Фото: ВК/ Александринский театр и Новая сцена