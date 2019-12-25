Беглов назначил Александра Забайкина из аппарата губернатора главой Курортного района

Ранее мужчина работал в одном из комитетов.

Губернатор Александр Беглов назначил новым главой Курортного района Александра Забайкина. Он подписал соответствующее постановление. Мужчина заступает на государственную гражданскую службу с сегодняшнего дня, 4 декабря.

По информации пресс-службы Смольного, в 2018-м году Забайкин был заместителем председателя комитета по делам ЗАГС. Затем в течение почти года исполнял обязанности председателя этого комитета.

На протяжении последних трех месяцев работал в должности заместителя начальника аппарата губернатора Петербурга.

Напомним, вакантное место в администрации Курортного района появилось после перехода Натальи Чичиной на пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В течение недели обязанности главы района исполнял ее заместитель.

Фото: Piter.TV