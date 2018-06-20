Александр Вучич сравнил присоединение Крыма с республикой Косово

Несмотря на противоположные мнения, отношения между Россией и Сербией не изменятся.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может признать Крым российским, сообщает 30 марта "Россия 24".

Лидер страны заявил, что Страны запада сравнивают признание Крыма с ситуацией с Косово. Вучич пояснил, что по такой же аналогии Косово тоже может быть независимым, и у Белграда нет права бороться .

Несмотря на эту позицию, отношения Сербии и России не изменятся. По мнению президента Сербии – это вопрос политической стратегии и тактики. Ранее в интервью французскому изданию Александр Вучич назвал аннексию Крыма "выстрелом в ногу".

Напомним, что в 2008 года Косово объявило о своей независимости в одностороннем порядке. Россия, в отличии от большинства стран, отказалась признавать независимость. В сербской конституции республика является частью страны.

Видео: Piter.tv ; YouTube