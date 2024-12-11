Александр Тимков назначен префектом в четырех районах Ленобласти

Он занимал руководящие должности на различных предприятиях, а позже работал на разных позициях в администрации Тихвинского района.

Александр Тимков останется работать в правительстве Ленинградской области. В четверг, 23 января, стало известно, что он назначен префектом четырёх районов региона.

Александр Тимков займёт пост представителя губернатора во Всеволожском, Кировском, Тосненском и Киришском районах. Эту информацию подтвердил Комитет по ЖКХ Ленинградской области.

Напомним, что Александр Тимков родился 11 марта 1968 года в Ленинграде. Он занимал руководящие должности на различных предприятиях, а позже работал на разных позициях в администрации Тихвинского района.

С 2016 по 2019 год Александр Тимков возглавлял Комитет государственного жилищного надзора Ленинградской области. С 2019 по 2025 год он занимал пост председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству региона.

Ранее мы сообщили о том, что выплаты блокадникам и ветеранам ВОВ выдадут в Ленобласти.

Фото: Комитет по ЖКХ Ленинградской области