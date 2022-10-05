Александр Ситов – о самых интересных соглашениях в рамках ПМЭФ

Значительные вложения сделаны и в развитие энергомашиностроения, а также создание крупного завода микроэлектроники.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов поделился с spb.aif.ru планами города по формированию эффективной системы внешнеэкономической деятельности к 2030 году. Основной целью обозначено наращивание объема экспорта высокотехнологической продукции и расширение географии рынка сбыта, включая регионы Латинской Америки и Африканского континента.

Ситов также поделился результатами инвестиционной активности в рамках Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Вице-глава Комитета акцентировал внимание на заключении контрактов на беспрецедентную сумму – свыше 500 млрд рублей, отметив значительный рост по сравнению с показателем 2024 года, когда сумма составляла 95 млрд рублей.

Среди инвестиционных проектов особо выделяется модернизация крупнейшей петербургской верфи "Северная верфь", предполагающая удвоение производственных площадей и шестнадцатикратное увеличение производственной мощности. Объём вложений в данный проект, по предварительным оценкам, превысит 300 млрд рублей.

Значительные вложения сделаны и в развитие энергомашиностроения, а также создание крупного завода микроэлектроники. Активно развиваются торговля и строительные материалы, чему способствуют крупные игроки, такие как X5 Retail Group и сеть магазинов "Максидом", объявившие многомиллиардные капитальные затраты на развитие своих производств в городе.

Особое внимание уделено отраслям, являющимся ключевыми компетенциями Петербурга, – судостроению, фармацевтике, радиоэлектронике и энергомашиностроению. Важную роль отводится машиностроительным компаниям, обеспечивающим потребности целого спектра промышленных направлений. В пример привел компанию "Вириал", вложившую миллиарды рублей в расширение производства оборудования для обработки материалов.

Ситов подчеркнул, что большой упор делается на внедрение автоматизации и технологий робототехники, развитие отечественного станкостроения, отмечая перспективность таких компаний, как "Морсвязьавтоматика" и "Лазерные системы", которые неоднократно демонстрировали успешные результаты своих инвестиционных решений.

Ранее мы сообщили о том, что председатель Комитета по инвестициям Петербурга рассказал о мегапроектах города, представленных на ПМЭФ.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга