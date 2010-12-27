Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем

Президент отметил талант и многогранность народного артиста РСФСР.

В пятницу, 19 июля, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту исполнилось 85 лет. Среди тех, кто поздравил актера, оказался президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант и многогранность художественного руководителя Московского академического Театра сатиры. Он пожелал Ширвиндту здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых творческих проектов.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он с отличием окончил Щукинское училище и был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола. С 1 марта 1970 года актер перешел на служение в театр на Триумфальной площади, а с 2000 года Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры.

С начала своей профессиональной деятельности актер сыграл десятки ролей в театре и кино. Зрителям он наиболее известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Самая обаятельная и привлекательная" и др.

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Фото: Википедия