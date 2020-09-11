Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходные

В субботу и воскресенье в городе продолжат идти дожди, и дуть сильные ветры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в грядущие выходные. По словам специалиста, в субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, продолжат идти дожди, и дуть сильные ветры, однако порывы будут не такими сильными как в прошедший четверг. Об этом пишет 78.ru.

В ночь на 12 сентября температура воздуха в Петербурге составит +8…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Усиления ветра в ближайшие сутки не ожидается. А вот в воскресенье порывы станут намного ощутимее.

13 сентября циклон будет проходить севернее города. В большинстве районов как Петербурга, так и Ленобласти пройдут дожди. Скорость ветра составит 7-12 м/с. В ночь на воскресенье столбики термометров в городе поднимутся до +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +14…+16 градусов.

К понедельнику в северо-западный регион придет новый активный циклон, который принесет с собой дожди и усиление ветра.

Ранее мы писали, что в Петербурге миновала угроза наводнения.

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