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Александр Колесов рассказал, что к вечеру в Петербурге потеплеет до +8...+10 градусов
Сегодня, 10:05
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Александр Колесов рассказал, что к вечеру в Петербурге потеплеет до +8...+10 градусов

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Северная столица утром исчезла в тумане.

Сегодня, 27 марта, в Петербурге и Ленобласти непогода. Из-за атмосферного фронта с запада ощущаются зима и весна одновременно. Об этом сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

На Карельском перешейке идёт снег, и довольно прилично, до 3 см, выпало свежего снега, а одновременно на юго-западе области гремит гроза. Пусть гроза короткая и это отдельные разряды, но от Кингисеппа она дошла до юго-запада города, а потом распалась.

Александр Колесов, синоптик

Северная столица пропала в тумане. Во второй половине дня пройдет дождь. К вечеру в центре города потеплеет до +8...+10 градусов. 

В прибрежных районах Невской губы, в Курортном районе прохладнее будет, лёд еще там стоит.

Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Ленобласти 27 марта местами потеплеет до +12 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, весна, март, погода в петербурге, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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