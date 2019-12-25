Александр Кержаков считает, что государство должно компенсировать все затраты, связанные с карантином

Также он уверен, что самоизоляция - единственный выход обезопасить себя от болезни.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью порталу "Чемпионат.com" высказался по поводу эпидемии коронавируса в стране.

"Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Самоизоляция - единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьезной ситуации с вирусом, нужно сесть на карантин. Если государство призывает всех к этому, оно должно компенсировать все затраты", - сказал Кержаков.

2 апреля президент России Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в России будет продлен до конца месяца. Об этом рассказал во время своего обращения к нации.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее Александр Кержаков рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм".

Фото: fc-zenit.ru