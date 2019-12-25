Александр Кержаков рассказал, как однажды едва не перешел в "Тоттенхэм"

Трансфер не состоялся из-за игрового времени в сборной.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал об интересе со стороны английского "Тоттенхэма".

"Представители "Тоттенхэма" приезжали на тренировки сборной России в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, тогда могли бы начаться переговоры", - сказал Кержаков.

Напомним, "Тоттенхэм" интересовался Андреем Аршавин после его выступления на Евро-2008 в составе сборной России. В его переходе был лично заинтересован тогдашний наставник команды Хуанде Рамос. Но в итоге экс-игрок "Зенита" перебрался в "Арсенал".

Ранее Александр Кержаков сказал, что будет не против, если Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную России.

Фото: fc-zenit.ru