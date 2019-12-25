Очаровательные котята поместились на ладонях у футболиста.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков принял роды во время самоизоляции. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Кержаков принял роды у своей кошки. Два очаровательных котенка поместились на ладонях у футболиста. Известно, что изначально было три котенка, но один не выжил.

Некоторые подписчики отметили, что "котята от Кержакова" разойдутся на ура!".

Ранее мы сообщали о том, что Боярский считает, что Семак должен остаться в "Зените".

Фото:Kerzhakov Aleksandr/Instagram