Александр Кержаков назвал тренера, к которому пошел бы работать ассистентом

Этот наставник - один из самых титулованных в истории футбола.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков поделился мыслями о том, с кем из знаменитых тренеров он бы хотел поработать.

"Не хочу никого выбирать из списка, где есть Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне, Юрген Клопп и Жозе Моуринью. Если нужна какая-то фамилия - я бы с удовольствием пошел к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, все что мне сейчас остается - это смотреть документальные фильмы о нем и читать книги. Почему именно он? Человек внес огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в свое время он предугадывал многие вещи. Объективно - опередил эпоху", - сказал Кержаков в интервью порталу "Чемпионат.com".

Валерий Лобановкий - один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Под его руководством киевское "Динамо" стало восьмикратным чемпионом СССР и пятикратным чемпионом Украины. Он также возглавлял сборную Советского Союза, с которой дошел до финала Евро-1988. Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 года.

Напомним, Александр Кержаков с марта 2018 года тренирует юношескую сборную России до 17 лет.

Ранее бывший форвард "Зенита" заявил, что государство должно компенсировать все затраты, связанные с карантином.

Фото: fc-zenit.ru