Дрозденко вручил супругам из Мурино коляску для новорожденной тройни

Елена и Владимир переехали в Ленобласть около полугода назад из Крыма.

Жители Мурино Елена Викулова и Владимир Катан 31 октября стали родителями тройни. У них родились два мальчика (Владимир и Рамзан) и девочка (Арина). Малыши находятся под наблюдением медиков, поскольку родились раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Знаю, что ваше желание стать родителями было огромным, и очень рад, что теперь ваша большая и крепкая семья стала жителями Ленобласти. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Елена и Владимир переехали в Ленобласть около полугода назад из Крыма. Сейчас молодые родители готовятся к выписке малышей, сделали ремонт, обустроили комнату, установили кроватки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил супругам коляску для новорожденной тройни.

Ранее губернатор Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов.

Фото и видео: пресс-служба правительства Ленобласти