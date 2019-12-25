Александр Дрозденко передал награду старосте Гончаровского поселения

Вручение состоялось на форуме старост и инициативных граждан 47-ого региона.

В среду, 12 августа, в рамках форума старост и инициативных граждан Ленинградской области в Тосно состоялось награждение наиболее активных жителей и управленцев региона. В их числе оказалась представительница Выборгского района - председатель общественного совета поселка Житково в Гончаровском сельском поселении Валентина Курохтина. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Благодарность от губернатора Александра Дрозденко была вручена Валентине Курохтиной председателем регионального ЗАКСа Сергеем Бебениным и вице-губернатором по внутренней политике Алексеем Кондрашовым.

Отметим, что участники мероприятия уже обсудили вопросы господдержки малого бизнеса и самоуправления в поселениях, задачи в секторе сельского туризма и многое другое.

Ранее мы рассказали о том, что в Полянском поселении наградили выдающихся жителей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО