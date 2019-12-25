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Александр Дрозденко передал награду старосте Гончаровского поселения
Сегодня, 18:27
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Александр Дрозденко передал награду старосте Гончаровского поселения

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Вручение состоялось на форуме старост и инициативных граждан 47-ого региона.

В среду, 12 августа, в рамках форума старост и инициативных граждан Ленинградской области в Тосно состоялось награждение наиболее активных жителей и управленцев региона. В их числе оказалась представительница Выборгского района - председатель общественного совета поселка Житково в Гончаровском сельском поселении Валентина Курохтина. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Благодарность от губернатора Александра Дрозденко была вручена Валентине Курохтиной  председателем регионального ЗАКСа Сергеем Бебениным и вице-губернатором по внутренней политике Алексеем Кондрашовым. 

Отметим, что участники мероприятия уже обсудили вопросы господдержки малого бизнеса и самоуправления в поселениях, задачи в секторе сельского туризма и многое другое. 

Ранее мы рассказали о том, что в Полянском поселении наградили выдающихся жителей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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