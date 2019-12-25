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Александр Дрозденко рассказал социальным работникам о социальных гарантиях
Сегодня, 20:53
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Александр Дрозденко рассказал социальным работникам о социальных гарантиях

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Правительство намерено бороться с бедностью.

В четверг, 10 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на VI Форуме социальных работников в Кингисеппском районе в рамках рабочего визита. Глава региона объяснил собравшимся основные принципы  законопроекта "О социальных гарантиях Ленинградской области". Об этом сообщила пресс-служба администрации областного правительства.

По словам губернатора, главная задача будущего закона – предоставление достойного качества жизни всему населению региона. Для этого, прежде всего, необходимо побороть бедность.

Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что минимальная оплата труда в Ленинградской области превышает показатели по стране на 15 %.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко подвел итоги поездки в Светогорск.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: кингисеппский район, ленинградская область, социальные гарантии
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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