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Александр Дрозденко рассказал о дальнейшей работе маршрута 646
Сегодня, 17:47
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Александр Дрозденко рассказал о дальнейшей работе маршрута 646

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По словам губернатора, с возвращением к привычной жизни восстановится и график общественного транспорта.

В понедельник, 18 мая, Александр Дрозденко рассказал о скором возвращении транспорта на маршрут № 646. Губернатору задали этот вопрос в ходе прямой линии с жителями Ленинградской области. 

Глава региона заверил, что автобусы скоро восстановят движение: 

Мы сокращали маршруты на время изоляции не только потому, что хотели, чтобы вы все находились на своих местах. Тогда ещё резко схлопнулся пассажиропоток. Но сейчас, когда мы возвращаемся к нормальной жизни, конечно, нужно возвращать и автобусы.

отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что от Кудрово и до станции метро "Улица Дыбенко" запустили новый автобус.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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