Александр Дрозденко рассказал о дальнейшей работе маршрута 646

По словам губернатора, с возвращением к привычной жизни восстановится и график общественного транспорта.

В понедельник, 18 мая, Александр Дрозденко рассказал о скором возвращении транспорта на маршрут № 646. Губернатору задали этот вопрос в ходе прямой линии с жителями Ленинградской области.

Глава региона заверил, что автобусы скоро восстановят движение:

Мы сокращали маршруты на время изоляции не только потому, что хотели, чтобы вы все находились на своих местах. Тогда ещё резко схлопнулся пассажиропоток. Но сейчас, когда мы возвращаемся к нормальной жизни, конечно, нужно возвращать и автобусы. отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что от Кудрово и до станции метро "Улица Дыбенко" запустили новый автобус.

Фото: Piter.TV