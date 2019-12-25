Дрозденко прокомментировал ситуацию с подростками-хулиганами в Янино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о попытках использования хулиганства подростков в районе Янино с целью провокации межнациональных конфликтов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с заявлением, на котором подчеркнул основные принципы внутренней политики региона, нацеленные на поддержание мира и согласия между национальностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дрозденко отметил, что Ленинградская область – это дом для более чем ста национальностей и народностей, и что местные жители образуют единую большую семью.

Мы большая Ленинградская семья. И как в любой семье у нас могут быть и ссоры, и конфликты. Обычно - бытового характера. На лица мы разные, но из одной области и одной семьи . Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко завершил свою речь, подчеркнув важность солидарности и понимания среди всех жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Янино подросток с помощью игрушечного пистолета пытался отобрать футболку у 16-летнего юноши.

Фото: Piter.TV