Дрозденко прокомментировал ситуацию с подростками-хулиганами в Янино

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с заявлением, на котором подчеркнул основные принципы внутренней политики региона, нацеленные на поддержание мира и согласия между национальностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Дрозденко отметил, что Ленинградская область – это дом для более чем ста национальностей и народностей, и что местные жители образуют единую большую семью.
Мы большая Ленинградская семья. И как в любой семье у нас могут быть и ссоры, и конфликты. Обычно - бытового характера. На лица мы разные, но из одной области и одной семьи .
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко завершил свою речь, подчеркнув важность солидарности и понимания среди всех жителей региона.
Ранее сообщалось, что в Янино подросток с помощью игрушечного пистолета пытался отобрать футболку у 16-летнего юноши.
Фото: Piter.TV
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