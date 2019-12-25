Александр Дрозденко приедет в Сосновый Бор с рабочим визитом

Губернатор примет участие в нескольких мероприятиях и рассмотрит энергоблок Ленинградской АЭС.

В пятницу, 11 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко посетит город Сосновый Бор с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Прежде всего губернатор планирует выступить на мероприятиях по случаю Дня работника культуры, а затем провести церемонию открытия концертного зала школы искусств "Балтика".

После Дрозденко даст старт фестивалю "Вело47", приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Позже, в 3 часа дня, руководитель осмотрит энергоблок ЛАЭС и музей строительной отрасли.

В конце визита состоится традиционная встреча с городским активом.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко рассказал социальным работникам о социальных гарантиях.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области