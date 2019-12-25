Александр Дрозденко приедет в Сосновый Бор с рабочим визитом

В пятницу, 11 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко посетит город Сосновый Бор с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Прежде всего губернатор планирует выступить на мероприятиях по случаю Дня работника культуры, а затем провести церемонию открытия концертного зала школы искусств "Балтика".
После Дрозденко даст старт фестивалю "Вело47", приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Позже, в 3 часа дня, руководитель осмотрит энергоблок ЛАЭС и музей строительной отрасли.
В конце визита состоится традиционная встреча с городским активом.
Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко рассказал социальным работникам о социальных гарантиях.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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