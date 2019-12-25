Александр Дрозденко посетил перерабатывающий завод в Тосненском районе

В среду, 15 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в деревню Федоровское в Тосненском районе с рабочей поездкой. В ходе визита глава региона посетил ООО "Лексор" новый завод по переработке резиновых отходов. Об этом сообщил 47channel.
Руководство завода подчеркивает, что предприятие работает на безотходной основе и по всем экологическим стандартам. Поступающие отходы перерабатывают в покрытие для детских площадок во дворах, детсадах и школах.
Кроме того, в 2020 году в планах завода – выпуск до 6 тонн резиновой крошки.
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Фото: 47channel
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