Александр Дрозденко посетил перерабатывающий завод в Тосненском районе

ООО "Лексор" начало свою работу в этом году.

В среду, 15 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в деревню Федоровское в Тосненском районе с рабочей поездкой. В ходе визита глава региона посетил ООО "Лексор" новый завод по переработке резиновых отходов. Об этом сообщил 47channel.

Руководство завода подчеркивает, что предприятие работает на безотходной основе и по всем экологическим стандартам. Поступающие отходы перерабатывают в покрытие для детских площадок во дворах, детсадах и школах.

Кроме того, в 2020 году в планах завода – выпуск до 6 тонн резиновой крошки.

Ранее мы рассказали о том, что День Ленинградской области во Всеволожске решили перенести на следующий год.

Фото: 47channel