Александр Дрозденко посетил Выборг в ходе рабочей поездки

Губернатор Ленинградской области приехал в Выборг, чтобы пообщаться с местными депутатами и определить дальнейший вектор управления районом.

26 октября, на встрече с главами муниципальных образований и глав администраций городских и сельских поселений Выборгского района обсудили формирование областного и районного бюджетов.

У нас есть несколько совместных программ, которые мы финансируем из областного бюджета. Это программа комфортная среда. Строительство капитальных сообружений, социальных объектов, ремонт дорог.

Александр Дрозденко отметил, что ситуация в регионе сложная, Выборгскому району необходим апгрейд власти. В ближайшие дни в структуру администрации МО "Выборгский район" войдет депутат Законодательного собрания Ильдар Гилязов.

Он будет исполнять обязанности главы районной администрации до подведения итогов конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район".

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин выразил соболезнования родным Александра Петрова.

Фото: Piter.TV