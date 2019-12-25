Александр Дрозденко поручил организовать единовременные выплаты малоимущим семьям и безработным

Расчеты пособий произведут главы районов.

Правительство 47-ого региона займется разработкой единовременных пособий детям из семей с невысоким доходом и временно безработным гражданам. Такое поручение озвучил Александр Дрозденко, обращаясь к главам районных администраций на расширенном заседании.

Губернатор предложил выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям, доход которых не превышает 22 330 рублей, а также людям, потерявшим источник дохода во время эпидемии коронавирусной инфекции в регионе. Правительство поддержит и тех, кому работодатель отказал в выплатах во время карантинных каникул.

Для того, что я выполнить просьбу губернатора, главы районов произведут расчеты средств и примут окончательное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти не закроют системообразующие предприятия.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области