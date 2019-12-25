В Ленобласти не закроют системообразующие предприятия 

Несмотря на планы по введению режима ЧС в отдельных районах Ленобасти, работа на системнообразующих предприятиях региона будет продолжаться. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время совещания с главами регионов.
Тем не менее, губернатор отметил, что на предприятиях в обязательном порядке введутся карантинные меры. Так, сотрудникам предоставят средства индивидуальной защиты и обеспечат развозку до места работы и домой.
Ранее мы сообщали о том, что коммунальные службы Ленобласти начали работу в дистанционном формате.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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