Коммунальные службы Ленобласти начали работу в дистанционном формате 

В связи с мерами, принимаемые по недопущению распространения коронавирусной инфекции, коммунальные организации Ленобласти принимают заявки только с дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Так, для оплаты счетов, подачи жалобы и получения справочной информации необходимо воспользоваться телефонами "горячей линии" или интернет-сервисами – например, Личным кабинетном ЕИРЦ. Полный список контактов представлен на на сайте областной администрации.
Ранее мы рассказали о том, что в некоторых районах Ленобласти будет введен режим ЧС.
Обсуждение ( 0 )