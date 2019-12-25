Коммунальные службы Ленобласти начали работу в дистанционном формате 

Жителям предлагается решить вопросы по телефону и через сервисы, доступные онлайн.

В связи с мерами, принимаемые по недопущению распространения коронавирусной инфекции, коммунальные организации Ленобласти принимают заявки только с дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, для оплаты счетов, подачи жалобы и получения справочной информации необходимо воспользоваться телефонами "горячей линии" или интернет-сервисами – например, Личным кабинетном ЕИРЦ. Полный список контактов представлен на на сайте областной администрации.

Ранее мы рассказали о том, что в некоторых районах Ленобласти будет введен режим ЧС.

Фото: https://lk.epd47.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f