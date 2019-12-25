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В некоторых районах Ленобласти будет введен режим ЧС
Сегодня, 15:39
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lizapoluda

В некоторых районах Ленобласти будет введен режим ЧС

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Жесткий карантин будет действовать в населенных пунктах, где обнаружены зараженные коронавирусом.

В Ленинградской области готовятся ввести локальный режим ЧС. Об этом объявил Александр Дрозденко на совещании с главами районов в пятницу, 3 апреля.

Губернатор 47-ого региона обратился к главам населенных пунктов, в пределах которых проживали заболевшие коронавирусом. Ужесточение мер актуально прежде всего для таких территорий. На них будет введен карантин, ограничено передвижение и транспортное обслуживание, закроется большинство предприятий.

При этом было отмечено, что режим ЧС может быть объявлен не во всем районе, а на отдельной улице и даже в жилом доме.

Ранее мы сообщали о том, что медикам в Ленобласти выдают бесплатные проездные до конца весны.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl

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Категории: Новости Ленинградской области,

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