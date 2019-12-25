Медикам в Ленобласти выдают бесплатные проездные до конца весны

Списки сотрудников составят руководители.

Администрация Ленинградской области обеспечит медицинских работников, в том числе, ветеринаров и сотрудников Роспотребнадзора, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, бесплатными поездными билетами. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале правительства 47-ого региона.

Льготные проездные будут действовать до 1 июня. Списки сотрудников, принимавших участие в противоэпидемических мерах, определят главврачи и руководители служб.

Ранее мы рассказали о том, что Ленинградская область выплатит 5 тысяч рублей уволенным из-за эпидемии жителям.

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