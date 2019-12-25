Ленинградская область выплатит 5 тысяч рублей уволенным из-за эпидемии жителям

Деньги получат граждане, потерявшие работу после 30 марта текущего года.

К пособию по безработице жителей 47-ого региона, которые лишились заработка в период эпидемии коронавируса, добавится 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти со ссылкой на слова Александра Дрозденко.

В случае потери работы жители области смогут дистанционно обратиться в службу занятости. К федеральному пособию по безработице Ленинградская область добавит по 5 тысяч рублей. – рассказал губернатор

По информации регионального комитета по труду и занятости населения, претендовать на доплату могут граждане, потерявшие работу после 30 марта 2020 года. Обратиться в центр занятости можно дистанционно, воспользовавшись инструкцией или обратившись на "горячую линию" областной Биржи труда 8 (800) 350-47-47.

Ранее мы рассказывали о том, что Дрозденко посетил новый госпиталь для зараженных коронавирусом на 130 мест.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области