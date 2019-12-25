Александр Дрозденко подтвердил факт заражения коронавирусом у двух сотрудников администрации

Один из них работает с аппаратурой во время конференций.

Во вторник, 22 апреля, стали известны подробности о заражениях коронавирусной инфекции в правительстве 47-ого региона. Информацию предоставил Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор сообщил, что коронавирус диагностировали у двух сотрудников администрации, один из которых занимается технической настройкой аппаратуры во время видеоконференций:

К сожалению, заразился он от ближайших родственников, симптомы проявились поздно… Все, кто с ним контактировал, включая меня, мы посажены на карантин. Это мой протокол, который я сам утвердил. Что все контактировавшие садятся на карантин и минимум два раза сдают тесты на коронавирус

Глава региона и еще 4 человека из правительства Ленобласти продолжают работать удаленно.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти обнаружено 39 новых зараженных коронавирусом.

Фото: Россия 24