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Александр Дрозденко подтвердил факт заражения коронавирусом у двух сотрудников администрации
Сегодня, 12:40
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Александр Дрозденко подтвердил факт заражения коронавирусом у двух сотрудников администрации

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Один из них работает с аппаратурой во время конференций.

Во вторник, 22 апреля, стали известны подробности о заражениях коронавирусной инфекции в правительстве 47-ого региона. Информацию предоставил Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор сообщил, что коронавирус диагностировали у двух сотрудников администрации, один из которых занимается технической настройкой аппаратуры во время видеоконференций:

К сожалению, заразился он от ближайших родственников, симптомы проявились поздно… Все, кто с ним контактировал, включая меня, мы посажены на карантин. Это мой протокол, который я сам утвердил. Что все контактировавшие садятся на карантин и минимум два раза сдают тесты на коронавирус

Глава региона и еще 4 человека из правительства Ленобласти продолжают работать удаленно. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти обнаружено 39 новых зараженных коронавирусом.

Фото: Россия 24

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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