Александр Дрозденко побывал на месте строительства ФОКа в Усть-Луге

Губернатор назвал выбранное место подходящим.

В четверг, 25 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл на место строительства физкультурно-спортивного комплекса в Усть-Луге в рамках поездки в Кингисеппский район. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Не так давно территорию полностью отчистили от борщевика: теперь она готова для проведения работ. По словам главы районной администрации Юрия Запалатского, участок был выбран в связи с близостью школы и будущего детсада. Сам глава региона отметил, что место подходящее.

Добавим, что ФОК станет частью программы комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-Луги. Изыскания на земельном участке необходимо начать до конца текущего года, а к непосредственному строительству рабочие перейдут в 2022 году.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко открыл терминал "Ультрамар" в Кингисеппском районе/

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области