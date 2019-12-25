Александр Дрозденко открыл терминал "Ультрамар" в Кингисеппском районе

Глава региона оценил первые этапы работы путевода и осмотрел склады.

В четверг, 25 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в порт Усть-Луга, чтобы поучаствовать в открытии нового терминала "Ультрамар", необходимого для перевозки минеральных удобрений. Об этом сообщил online47.

Отметим, что работа над инфраструктурой терминала ведется с 2017 года. На данный момент проложены 11 км железнодорожных путей и подготовлен путепровод. Специалисты продолжают работать над созданием 34 купольных складов, вместимость которых должна составить до 1 миллиона тонн.

Между "Ультрамаром" и пятью российскими агропромышленными компаниями уже заключены соглашения. Планируется, что первоначально с терминала можно будет перевозить до 12 миллионов удобрений в год, а позже их количество увеличится до 25 миллионов тонн.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко побывал в гостях у ветерана ВОВ.

Фото: online47