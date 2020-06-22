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Александр Дрозденко побывал в гостях у ветерана ВОВ

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Встреча состоялась в День Памяти.

В понедельник, 22 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в Кировский район с рабочей поездкой.  В городе Отрадное глава региона посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Николая Гундарова. Об этом сообщил online47.

Николай Иванович отправился на Дальневосточный фронт в возрасте 18 лет. В составе своей минометной части он перешел японскую границу и получил ранение в руку. Позже он долгое время посвятил службе в стране восходящего солнца, а в мирное время вернулся в Ленинградскую область и начал работать на судостроительном заводе.

Александр Дрозденко  вручил ветерану пылесос и предложил помощь в хозяйстве от администрации и волонтеров региона. Так, профессионалы и добровольцы покрасят крышу дома фронтовика.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко запустил марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ.

Видео: 47channel

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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