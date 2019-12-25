Александр Дрозденко передал документы для участия в выборах в избирательную комиссию

Губернатор посетил Избирком за два дня до завершения подачи документов.

Глава 47-ого региона Александр Дрозденко подал официальную заявку о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах губернатора. Об этом сообщил Online47.

Действующий губернатор передал документы всего за два дня до завершения сроков. Он выдвинул свою кандидатуру от "Единой России".

Отметим, что кандидатуру Дрозденко одобрили однопартийцы. На недавней конференции за губернатора проголосовали 82 из 85 человек. Кроме того, решение губернатора о переизбрании поддержал Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области