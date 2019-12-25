Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Кудрово о постройке метро

Для станции потребуется депо, отвечающее современным требованиям.

Станция метро в Кудрово должна быть достроена к 2025 году. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с жителями города.

Глава региона подчеркнул, что для новую станцию потребуется оснастить современным депо подобное тому, что уже функционирует в Усть-Луге. Подходящий участок для строительства в Кудрово уже найден – остается только надеяться, что сроки строительства не будут перенесены.

У Петербурга амбициозные планы строительства новых станций внутри города. Но уже сегодня у мегаполиса есть проблемы, связанные с диспетчеризацией, перераспределением вагонов и поездов, которые ходят в метро. И понятно, что необходимо депо – причем современное. резюмировал губернатор

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области