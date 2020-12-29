Александр Дрозденко ответил на претензии Эстонии к России

Губернатор Ленобласти посоветовал прибалтийским коллегам не включать "избирательную память".

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко отреагировал на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что между странами были заключены договоренности о государственной границе по Тартускому мирному договору 1920 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Дрозденко подчеркнул, что в истории отношений России и Эстонии полезно помнить и другие эпизоды, не включая "избирательную память". Так, чудская земля на протяжении нескольких столетий была часть Древней Руси и Российской империи, а Ивангородская крепость была построена князем Иваном III.

Кроме того, в качестве аргумента был упомянут и советский период: губернатор вспомнил события 1996 года, когда страны смогли договориться о техническом описании действующей российско-эстонской границы. Во время переговоров сам Дрозденко выступал от имени Кингисеппского района.

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Фото: Piter.TV