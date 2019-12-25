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В Эстонии предлагают пустить электрички из Таллина в Петербург
Сегодня, 12:00
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В Эстонии предлагают пустить электрички из Таллина в Петербург

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В настоящее время руководство Эстонской железной дороги планирует полную электрификацию путей от Таллина до Нарвы.

Власти Эстонии задумались об электричках от Таллина до Северной столицы. Об этом заявил начальник электросетей Эстонской железной дороги Андрус Алас.

В будущем можно вместо дизельных поездов, перевозить пассажиров и грузы электровозами

Андрус Алас.

Отмечается, что в течение четырех лет Эстония намерена электрифицировать участок железной дороги Таллин - Тарту. В настоящий момент ведутся работы по электрификацию путей от Таллина до Нарвы.

Ранее мы сообщали о том, что на новогодние праздники между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда.

Фото: pixabay

Теги: ржд, таллин, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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