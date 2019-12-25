В Эстонии предлагают пустить электрички из Таллина в Петербург

Власти Эстонии задумались об электричках от Таллина до Северной столицы. Об этом заявил начальник электросетей Эстонской железной дороги Андрус Алас.
В будущем можно вместо дизельных поездов, перевозить пассажиров и грузы электровозами
Андрус Алас.
Отмечается, что в течение четырех лет Эстония намерена электрифицировать участок железной дороги Таллин - Тарту. В настоящий момент ведутся работы по электрификацию путей от Таллина до Нарвы.
Ранее мы сообщали о том, что на новогодние праздники между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда.
Фото: pixabay
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