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На новогодние праздники между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда
Сегодня, 10:23
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IRINA_CHALKINA

На новогодние праздники между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда

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Дополнительные поезда между двумя городами будут запущены 30 и 31 декабря.

Между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда на новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Дополнительные поезда запустят 30 и 31 декабря, а также 9 января. Помимо прочего, петербуржцы смогут уехать на поезде № 293/294. 

Из Великих Лук состав отправится в Петербург 9 января в 09:49. Отмечается, что в поезде есть шесть плацкартных вагонов и три с местами для сидения.

Ранее мы сообщали о том, что троллейбусом №46 в Красносельском районе пользуются ежедневно почти 10 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: великие луки, дополнительные поезда, новогодние праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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