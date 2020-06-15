Александр Дрозденко отметил день мотоциклиста

Глава 47-ого региона проехал до здания администрации на Harley-Davidson.

В понедельник, 15 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл мотосезон, приехав на работу на своем Harley-Davidson. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

Глава региона давно увлекается мотоспортом: по признанию Дрозденко, положительные эмоции ему приносить чувство байкерского братства. Несмотря на летнюю жару, губернатор считает мотоцикл лучшим средствам для перемещения по городу в любое время года.

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти смогут связаться с губернатором по прямой линии.

Видео: Telegram / lenobladminka