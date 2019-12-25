Александр Дрозденко осмотрит пункт проведения ЕГЭ во Всеволожске

Также губернатор обсудит реставрацию усадьбы и осмотрит место проведения Дня Ленинградской области.

В пятницу, 3 июня, глава Ленобласти посетит Всеволожский район с рабочим визитом. Об этом сообщил 47channel.

Александр Дрозденко проинспектирует штаб пункта проведения ЕГЭ на улице Межевой. Кроме того, губернатор направится в гостевой дом усадьбы Всеволожских: там он обсудит судьбу здания, его будущую реставрацию и обустройство на территории Ленинградской библиотеки. Осмотрит Дрозденко и центральное место проведения грядущего Дня региона.

Ранее мы рассказали о том, что на пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области