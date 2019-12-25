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Александр Дрозденко осмотрит пункт проведения ЕГЭ во Всеволожске
Сегодня, 13:00
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Александр Дрозденко осмотрит пункт проведения ЕГЭ во Всеволожске

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Также губернатор обсудит реставрацию усадьбы и осмотрит место проведения Дня Ленинградской области.

В пятницу, 3 июня, глава Ленобласти посетит  Всеволожский район с рабочим визитом. Об этом сообщил 47channel.

Александр Дрозденко проинспектирует штаб пункта проведения ЕГЭ на улице Межевой. Кроме того, губернатор  направится в гостевой дом усадьбы Всеволожских: там он обсудит судьбу здания, его будущую реставрацию и обустройство на территории Ленинградской библиотеки. Осмотрит Дрозденко и центральное место проведения грядущего Дня региона.

Ранее мы рассказали о том, что на пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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