Александр Дрозденко обсудил перспективы молочной отрасли в Пушкине

Также участники обсудят возможность союза молочных производителей.

В четверг, 16 июля, в здании Аграрного университета в Пушкине проходит совещание по развитию молочной отрасли в Ленинградской области. Среди участников выступил губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщил 47channel.

В ходе встречи руководители предприятий обсудят перспективу создания регионального союза молочных производителей.

Кроме того, уже были проанализированы итоги производства за 2019 год. Так, по продуктивности коров Ленинградская область заняла 1 место в стране, с учетом работы 90 организаций. В общей сложности было произведено 627,9 тысяч тонн молока.

Губернатор 47-ого региона отметил, что для улучшения ситуации в сельскохозяйственной отрасли необходимо прекратить сокращение поголовья и более рационально пользоваться территориями: многие земли не используются, в частности – из-за программы приватизации, которая оставила свой след еще с начала 90-х.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербург в июле ввезли 84 тонны рыбы, мяса и молока.

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