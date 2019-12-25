В Петербург в июле ввезли 84 тонны рыбы, мяса и молока

Чаще всего продукцию поставляют из Аргентины, Китая и Белоруссии.

С начала июля на территорию Петербурга и Ленобласти ввезли порядка 84 тонн рыбы, мяса и птицы, а также молока и молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, самые крупные партии составляет рыба.

Более 11 тысяч тонн рыбы приехало в Россию из Аргентины, Китая, Турции и Вьетнама, свыше 10 тысяч тонн мяса птицы и говядины в страну завезли из Белоруссии, Аргентины, Бразилии и Парагвая. Молочная продукция, которой в этом месяце насчитали около 6,5 тысяч тонн, приезжает из Белоруссии. Весь товар признали пригодным и безопасным в ходе ветеринарного контроля и допустили к перевозке в магазины.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и области