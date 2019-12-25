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Александр Дрозденко навестит Волховский район с рабочей поездкой
Сегодня, 14:07
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Александр Дрозденко навестит Волховский район с рабочей поездкой

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Губернатор рассмотрит производства в нескольких деревнях.

Во вторник, 8 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестит Волховский район с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона осмотрит племенной завод "Новоладожский" в древне Иссад, затем прибудет в деревню  Усадище, чтобы оценить работу сельскохозяйственного  кооператива "Приоритет".

Наконец, Дрозденко ознакомиться с помещениями Волховского "Центра занятости населения" после капитального ремонта и встретится с инициативными жителями района.

 Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть получит парк роботов от СПБГУ.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: александр дрозденко, волховский район, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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