Александр Дрозденко напутствовал спортсменов-ленинградцев перед Олимпиадой

Губернатор Ленобласти пообщался с чемпионами региона, которые отправятся на Олимпийские игры.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообщался в онлайн-формате с областными спортсменами, которым предстоит выступить на Летних олимпийских играх в Токио. Из всех восьми спортсменов к видеосвязи подключились синхронистка Светлана Колесниченко, член сборной по водному поло Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов.

Глава региона пожелал спортсменам быть дерзкими и завоевать не бронзовые награды, а "что-то потяжелее".

В Ленобласти чемпионы и призеры Олимпийских игр могут рассчитывать на премии правительства, их обеспечивают спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. Спортсмены получают за 1 место выплату в размере 3 000 000 рублей, за 2 место - 1 500 000 и за 3 место - 750 000 рублей.

В Токио уже запустили обратный отсчет до Олимпиады.