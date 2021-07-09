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Александр Дрозденко напутствовал спортсменов-ленинградцев перед Олимпиадой

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Губернатор Ленобласти пообщался с чемпионами региона, которые отправятся на Олимпийские игры.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообщался в онлайн-формате с областными спортсменами, которым предстоит выступить на Летних олимпийских играх в Токио. Из всех восьми спортсменов к видеосвязи подключились синхронистка Светлана Колесниченко, член сборной по водному поло Екатерина Прокофьева и велогонщик Александр Власов. 

Глава региона пожелал спортсменам быть дерзкими и завоевать не бронзовые награды, а "что-то потяжелее". 

В Ленобласти чемпионы и призеры Олимпийских игр  могут рассчитывать на премии правительства, их обеспечивают спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой.  Спортсмены получают за 1 место выплату в размере 3 000 000 рублей, за 2 место - 1 500 000 и за 3 место - 750 000 рублей.

В Токио уже запустили обратный отсчет до Олимпиады. 

Теги: дрозденко, олимпиада, олимпийские игры в токио, спортсмены ленинградцы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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